اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 04:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء من أمام معبر رفح: مصر ضد استهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعى

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 03:47 م
رئيس الوزراء من أمام معبر رفح: مصر ضد استهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعى رئيس الوزراء أمام معبر رفح
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر ضد أى استهداف للمدنيين من أى جانب، وضد سقوط أى ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى  من أمام معبر رفح: "مع هذه الأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة ندعو العالم أن يدين سقوط الضحايا من كل جانب، فلا يوجد أفضلية أو ميزة لجانب على جانب آخر.. نحن ضد سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة.

تابع رئيس الوزراء: "من أول لحظة مصر تتحرك على كل المستويات بدءا من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة تعمل على حل هذه الازمة الإنسانية غير المسبوقة التى يتعرض لها سكان القطاع الأبرياء من حجم دمار وضحايا كثر.

 







رئيس الوزراء

مصطفى مدبولي

رفح

معبر رفح

غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة