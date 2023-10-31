اليوم السابع
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رئيس الوزراء: مستهدف مشروعات بـ363 مليار جنيه بالمرحلة الثانية لتنمية سيناء

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 11:24 ص
رئيس الوزراء: مستهدف مشروعات بـ363 مليار جنيه بالمرحلة الثانية لتنمية سيناء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى العريش
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.
 
وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجي الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.
 
وتابع فى كلمته، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء ، موضحا إنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.
 
وأوضح إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا" هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".
 
وقال " لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك شمال سيناء".
 
وتابع قائلا" أنا والدى رجل من أبناء القوات المسلحة ودائما بيحكيلي عن حكايات سيناء.. علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها مئات الأرواح ومحدش يقرب منها".






شمال سيناء

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة




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