رئيس الوزراء: "بنعوض عشرات السنين ونسابق الزمن لتعمير وتنمية سيناء"

كتب سمير حسنى - تصوير كريم عبد العزيز

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن أنه زار سيناء سرا قبل 2011، مضيفا: "جيت سيناء قبل 2011 .. كنت فى زيارة سرية .. وصلت لغاية الحدود في رفح علشان القلق كان ابتدا.. وفاكر كويس شكل الطرق والمناطق كانت عاملة إزاى، وقتها كنت متأكد أن هذه المنطقة تستحق تنمية عظيمة".

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء: "وده اللى بيتعمل النهاردة .. بنعوض عشرات السنين .. هذا الجزء من مصر نتيجة للاحتلال وظروف خارجة عن إرادتنا مكوناش قادرين ننميه بصورة كافية..كان مقصد للإرهاب يضرب به الدولة..وأتذكر اليوم الحزين .. يوم شهداء مسجد الروضة كلنا كنا بنبكي وسط حالة من الغضب الشديد إزاى حاجة زي كده تحصل".

وشدد على أن الدولة حريصة على أن تسابق الزمن في تعمير وتنمية هذا المكان لكل المصريين، معلقا: "بقالنا شهور بنعمله ومش مرتبط بحادث أو ظروف".



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (1)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (2)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (3)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (4)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (5)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (6)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (7)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (8)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (9)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (10)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (11)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (12)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (13)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (14)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (15)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (16)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (17)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (18)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (19)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (20)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (21)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (22)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (23)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (24)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (25)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (26)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (27)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (28)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (29)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (30)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (31)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (32)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (33)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (34)



رئيس الوزراء خلال لقاءه أهالى ومشايخ وعواقل سيناء (35)