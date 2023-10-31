اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء البريطاني يؤكد لـ نتنياهو أهمية الإسراع في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:49 م
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد لـ نتنياهو أهمية الإسراع في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة سوناك
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ريتشى سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أهمية الإسراع في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى.

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.

 







سوناك

نتنياهو

غزه

إسرائيل

فلسطين

الاحتلال

جرائم الاحتلال

اخر الاخبار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة