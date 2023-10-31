رئيس الوزراء البريطاني يؤكد لـ نتنياهو أهمية الإسراع في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

كتب أحمد عرفة

أكد ريتشى سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أهمية الإسراع في زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 فى تقدير أولى.

أعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينيا في مجزرة اسرائيلية بشعة بحق المدنيين في معسكر جباليا شمال غزة.