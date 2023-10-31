

وذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان مساء الثلاثاء، "علمت فرنسا ببالغ الحزن والأسى، بوفاة طفلين يحملان الجنسية الفرنسية شمال قطاع غزة".



وأضافت أنه يُعتقد بأن والدة الطفلين تعاني من إصابات مع طفلها الثالث، مشيرة إلى أن القنصلية الفرنسية في القدس لم تتمكن حتى الآن من إجراء اتصال مع الأم.



وجددت وزارة الخارجية مطالبتها بالسماح للمواطنين الفرنسيين والأجانب بمغادرة غزة.



كما أكدت مجددا دعوة فرنسا لهدنة إنسانية للصراع الدائر في قطاع غزة، حتى يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها من المواطنين في قطاع غزة، مضيفة أنه يجب أن يكون وصول المساعدات الإنسانية مستداما وبشكل آمن دون عوائق، حتى يتم تلبية احتياجات المدنيين في غزة بشكل مستدام.