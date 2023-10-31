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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: سيناء جزء لا يتجزأ من مصر.. صور

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 07:13 م
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: سيناء جزء لا يتجزأ من مصر.. صور زيارة سيناء
كتب محمد الجالى- هند مختار

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أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، تجمع كافة فئات المجتمع المصري من شباب، وقوى سياسية ومدنية، ومواطنين، وأهالى سيناء لدعم القيادة السياسية والرئيس السيسى فيما يتعلق بأمن سيناء وأنها جزء لا يتجزأ من مصر.
 
وقالت الحملة، إن قضية سيناء ليست مسؤولية فقط لشبابنا الطموح، والقوى للسياسية والمدنية المتحمسة، بل هي مسؤولية كل مواطن مصري يحب هذا الوطن ويرغب في رؤيته قوياً ومتحداً.
 
وأضافت أننا نثق في قدرتنا كمجتمع على تحقيق التغيير الإيجابي والبناء.
زيارة سيناء (1)
 

زيارة سيناء (2)
 

زيارة سيناء (3)
 

زيارة سيناء (4)
 

زيارة سيناء (5)
 

زيارة سيناء (6)
زيارة سيناء (7)
 

زيارة سيناء (8)
 

زيارة سيناء (9)
 

زيارة سيناء (10)
 

زيارة سيناء (11)
 

زيارة سيناء (12)
 

زيارة سيناء (13)
زيارة سيناء (13)

زيارة سيناء (14)
 

زيارة سيناء (15)
 

 







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