جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة ببورسعيد على مستشفيات الصدر والحميات.. صور

أجرى الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزاره الصحة ببورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة على مستشفيات الصدر والحميات ببورسعيد، للوقوف على مدى توافر الأطقم الطبية والخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور وليد عبدالمقصود، أنه تابع سير العمل داخل مستشفيات الحميات والصدر خلال الساعات الأولى من الصباح، وللاطمئنان على تقديم الخدمات بشكل كامل للمواطنين.

وأوضح أنه قرر بعد الجولة عقد اجتماع لمديرى المستشفيات، والمدير العلاجى بديوان المديرية لمناقشة الأوضاع داخل مستشفيات الحميات والصدر.

وتولى الدكتور وليد عبدالمقصود، مهام عمله من أيام قليلة خلفًا للدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة السابق فى محافظة بورسعيد.