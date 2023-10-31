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جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة ببورسعيد على مستشفيات الصدر والحميات.. صور

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 11:39 ص
جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة ببورسعيد على مستشفيات الصدر والحميات.. صور جانب من الجولة
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزاره الصحة ببورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة على مستشفيات الصدر والحميات ببورسعيد، للوقوف على مدى توافر الأطقم الطبية والخدمات المقدمة. 

 

وأكد الدكتور وليد عبدالمقصود، أنه تابع سير العمل داخل مستشفيات الحميات والصدر خلال الساعات الأولى من الصباح، وللاطمئنان على تقديم الخدمات بشكل كامل للمواطنين. 

 

وأوضح أنه قرر بعد الجولة عقد اجتماع لمديرى المستشفيات، والمدير العلاجى بديوان المديرية لمناقشة الأوضاع داخل مستشفيات الحميات والصدر.

 

وتولى الدكتور وليد عبدالمقصود، مهام عمله من أيام قليلة خلفًا للدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة السابق فى محافظة بورسعيد.

 
الدكتور وليد عبدالمقصود
الدكتور وليد عبدالمقصود

المرور على المستشفيات
المرور على المستشفيات

جانب من المرور المفاجئ
جانب من المرور المفاجئ

جولة لوكيل وزارة الصحة
جولة لوكيل وزارة الصحة


 

 







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