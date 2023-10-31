جمعية فلكية تحتفى بذكرى رحيل مصطفى محمود المسافر عبر الزمن

بشروق شمس اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 تحل الذكرى الرابعة عشرة لرحيل العالم العربى المصرى الكبير مصطفى محمود عن عالمنا مستذكرين الإرث الذى تركه فى كافة مجالات الفكر والعمل الإنسانى والعلوم وخاصة علم الفلك.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إنه فى هذا اليوم نستحضر سيرة هذا العالم الجليل الذى كانت له إسهامات عظيمة فى نشر علم الفلك فى الوطن العربى مسافرا بنا عبر الزمن بأسلوبه البسيط الممتع فى برنامجه العلم والإيمان الذى ضم عشرات الحلقات التى تتحدث عن اسرار نظامنا الشمسى والابحار فى أعماق الكون شارحًا الظواهر الفلكية المختلفة.

وتابع التقرير : لم يكتف رحمة الله بالجانب النظرى بل قام ببناء المرصد الفلكى ليكون نافذه علمية راقية لدراسة علم الفلك فى مصر إلى جانب مأثره الإنسانية التى سطرها فى الأعمال الخيرية.

مصطفى محمود لم يكن إلا امتدادا طبيعيا للحضارة المصرية القديمة التى ازدهرت على ضفاف النيل، امتدادا لأولئك العباقرة الذين وضعوا تقويما دقيقا فى ذلك الزمن للتنبؤ بموعد فيضان نهر النيل بالتزامن مع ظهور نجم الشعرى فى سماء الفجر.

وقال التقرير الذى يحتفى بذكرى رحيل العالم الجليل، إنه ليس مستغربا أن ينبغ من قام أجداده ببناء الأهرامات الشامخة وجعلوا احد ممرات هرم خوفو الأكبر تواجه نجم القطب الشمالى كما كان آنذاك.

إنها قصة مصطفى محمود معنا ومع علم الفلك أقدم العلوم الذى لايزال مجالا لكثير من التطورات المثيرة، متنقلا بنا ما بين العجائب والغرائب مستكشفين لأبعاد الفضاء والزمان مسافرين ما بين النجوم والكواكب والمجرات والأجرام السماوية الغامضة.

لقد تعلمنا منه أن علم الفلك ليس موضوع ساكنًا فهناك دائمًا أفكارًا واكتشافات جديدة وأنه يحمل دائمًا الكثير من الأحجيات لذلك فان البشر سوف يواجهون باستمرار الغازا أجد وأعمق.

لا يمكن أن نوجز سيرة العالم مصطفى محمود فى بضعة سطور ولكن يمكن القول بأننا معه خطونا خطواتنا الأولى فى رحلتنا نحو استكشاف عوالم جديدة وارسال تحياتنا العربية ما بين النجوم.

اختتمت الجمعية الفلكية : شكرا...مصطفى محمود... لن ننساك وستبقى حيا فى قلوبنا.