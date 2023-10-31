"تعليم الغربية": توعية طلاب المدارس بأضرار حرق المخلفات الزراعية.. صور

وجه المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة التأكيد على توعية وإعلام طلاب المدارس بأضرار حرق المخلفات الزراعية فوق سطح التربة الزراعية، والأمراض التى تسببها، والتى تصل إلى حالات الوفاة لأصحاب الأمراض المزمنة، وجهود الدولة فى التصدى لهذه الأعمال التى تضر بالبيئة، وتضر بالصحة العامة للإنسان والمناخ.

ووجه وكيل الوزارة بتنفيذ عدد من الندوات والمحاضرات والأعمال الفنية، وصحف الحائط، والإذاعة المدرسية داخل المدارس، والتى تتناول أضرار حرق المخلفات الزراعية فوق سطح التربة الزراعية، كحرق مخلفات قش الأرز وحطب القطن والمخلفات الزراعية الأخرى، وما يمكن أن يسببه ذلك فى حدوث أمراض صحية خطيرة، خاصة أمراض الصدر لكل من الزراع وسكان المحافظات المجاورة من الدخان المتصاعد من عملية الحرق لتلك المخلفات الزراعية.

وأكد أن حرق المخلفات الزراعية يؤدى إلى تدهور محاصيل الخضر القائمة وكذلك أشجار الفاكهة المستديمة، بالحقول المجاورة، وتلوث الهواء الجوى بالغازات، مثل ثانى أكسيد الكربون والكبريت والنيتروجين وغيرها، والقضاء على الطيور، وموت جميع الكائنات الحية المفيدة للتربة الزراعية والتى تزيد من خصوبتها، وحرق المادة العضوية بالطبقة السطحية من التربة الزراعية، وانخفاض خصوبة الأراضى الزراعية.