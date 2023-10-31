تعرف على مضاعفات الإمساك

الإمساك حالة من عدم القدرة على التبرز لساعات طويلة، وفى بعض الحالات المزمنة يمكن أن يستمر الإمساك لأيام طوال، ويطلق عليه هنا " الإمساك المزمن "، ولا يستطيع فيها الشخص التخلص من الفضلات دون الحاجة الى تدخل دوائى أو عشبى أو غيرها، وهناك الكثير من مضاعفات الإمساك، التى تترتب على آمال علاجه لفترات طويلة والاعتماد الدائم على الملينات على سبيل المثال.

نشر موقع nhsinform تقريرًا يوضح فيه خطورة مضاعفات الإمساك، وينصح بضرورة علاج الإمساك، وعدم إهمال علاجه واستشارة المختص فى أسرع وقت، لأنه من المشكلات المرضية الغير جيدة،.

وأضاف التقرير أنه للوقاية من مضاعفات الإمساك، لابد من تغيير نمط الحياة للمريض الذى يعانى منه، فبعض المرضى يجب عليهم أن يهتموا بنوعية الطعام والشراب الذين يحرصون على تناوله، هذا التغيير لخيارات أفضل وصحية أكثر يتسبب فى علاج الإمساك والوقاية من مضاعفاته أيضًا.

علاج الإمساك

وتابع التقرير موضحًا أن الوقاية من مضاعفات الإمساك تبدأ بدخول الحمام فترة كافية، لأن الوقت قد يعزز من قدرة الشخص على التبرز، فالتسرع فى التبرز أو استخدام وسائل مساعدة كتسليك الشطاف أو غيره، قد يحل مشكلة الإمساك مؤقتًا، لكنه لا يحلها بشكل جذرى، وهو ما يضر بالمريض مستقبلاً، كذلك يعد تناول الأطعمة الصحية كالخضراوات والفاكهة والمشروبات العشبية الدافئة الصحية من العوامل المساعدة لضبط حركية المعدة لديه.

مضاعفات الإمساك

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مضاعفات الإمساك تتمثل فى الإصابة بالبواسير، وهى حالة طبية مزعجة ومولمة، ومنها الداخلى والخارجى الذى يظهر عند فتحة الشرج، كذلك قد تصاب المرضى بسلس البول خاصة عند السيدات، فضلاً عن انحسار البراز فى المستقيم وهى حالة طبية مزعجة، تسبب آلاما غير محتملة، وهو ما يزيد من أهمية وضرورة علاج الإمساك لدى مختص فى أسرع وقت، لوصف الأدوية المطلوبة، أو العلاجات العشبية والمكملات التى تساعد على تحسين عملية الهضم والإخراج.