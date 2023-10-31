اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 02:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على السيارات الكهربائية الأكثر مبيعا عالميا

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 02:00 ص
تعرف على السيارات الكهربائية الأكثر مبيعا عالميا أرشيفية للسيارات الكهربائية
كتبت : أماني سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفعت مبيعات سيارات الركاب الكهربائية التي تشمل المركبات الهجينة إلى أكثر من 10 ملايين وحدة حتي نهاية العام الماضي 2022 ، مقارنة بـ6.6 مليون وحدة في 2021، حيث أن مبيعات السيارات الكهربائية تسجّل قفزات سنوية مع التوجه العالمي إلى تقليل الانبعاثات ، وذلك طبقا للتقديرات التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة العالمية .

وبلغت حصة السيارات الكهربائية 13% من إجمالي مبيعات المركبات حول العالم خلال 2022، مع توقعات بأن ترتفع إلى 15% هذا العام 2023 ، وفق موقع " آي إن جي" العالمي .

وتعد الصين أكبر سوق للمركبات الكهربائية في العالم بنحو 6.5 مليون وحدة في العام الماضي 2022 ، ومن المحتمل أن تشكل حصة السيارات الكهربائية في الصين 28% من إجمالي المبيعات داخل البلاد ، تليها أوروبا والولايات المتحدة بنحو 26% و10% على التوالي .

وفي أوروبا، وصلت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات في ألمانيا، أكبر سوق أوروبية للسيارات، إلى 18% في عام 2022 ، تليها المملكة المتحدة  ثم نسبة 17% ، وفرنسا بنسبة 14%.

وتهدف الدول والشركات الأوروبية إلى التخلص التدريجي من السيارات ذات

محرك الاحتراق الداخلي بين عامي 2030 و 2035 بحد أقصي للحفاظ علي البيئة من التغييرات المناخية وإختفاء تام للسيارات التي تعمل بالبنزين والديزل .







السيارات الكهربائية

سيارات أوروبا

سيارات الصين

سيارات عالمية

أماني سمير




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة