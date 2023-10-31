تعرف على أبرز المشروعات السياحية فى شمال سيناء لاستغلال مقوماتها السياحية

كتب محمد أسعد

تشهد محافظة شمال سيناء ، بمدنها المختلفة، العديد من المشروعات السياحية التي تهدف لجذب الملايين من السياح من مختلف دول العالم لما تملكه هذه المحافظة الساحرة من مقومات سياحية فريدة كن نوعها.

ولأول مرة تم البدء في تنفيذ مشروعات سياحية لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة بشمال سيناء، حيث وضعت الدولة مخطط تنفيذ استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنية؛ 13 مشروع سياحي كالتالي:

11 في العريش .

1 بئر العبد.

1 الشيخ زويد .

- إنشاء قرى سياحية ومارينا لليخوت (غرب العريش).

- إنشـاء قــرى سـياحية وترفيهية ومارينا لليخوت من الشيخ زويد حتى رفح.

- إحيـاء مسـار العائلـة المقدسـة بمنطقة الفرما.

وتطوير كورنيش مدينة العريش بإجمالي طول (9,6) كم بمتوسط عرض (15) موإجمالي مساحة(399,391) م بما يعادل(95) فدان

بتكلفة 164 مليون جنيه.

كما سيتم إنشاء قرى سياحية وترفيهية ومارينا لليخوت (غرب مدينة العريش)من قرية (سبيكة) إلى منطقة (الميدان) غرب العريش بطول (10) كم وعمق (4-5) كم بمساحة (51)كم.

وعن إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة الفرما بتكلفة 600 مليون جنيه.

والمحددات الاساسية:

- توفير منطقة خدمات للمنطقة الأثرية.

- ربط منطقة التنمية بطريق العريش القنطرة شرق.

- ربط أجزاء المنطقة بمسار العائلة كائي ببحيرة البردويل.

- منطقة الخدمات الفندقية على البحر.

- توفير ربط بين القرى السياحية القائمة ومنطقة التنمية.

- تحقيق الإتصال بين منطقة الفرما ومطار بالوظة.

- تطوير مدخل مدينة العريش.