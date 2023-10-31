اليوم السابع
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600 مليار جنيه تكلفة مشروعات أرض الفيروز..

تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101.. إنفوجراف

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:24 م
تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه بشيوخ وعواقل سيناء بمقر الكتيبة 101.. إنفوجراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن محاولات النيل من مصر وتهديدها على مدار التاريخ كانت تأتى من هذا المكان وهى سيناء، معلقا بالقول: "علشان كده أغلي بقعة في مصر على قلوب المصريين هي شمال سيناء".

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
 
مستعدون لبذل مئات الأرواح دفاعا عن كل ذرة رمل فى سيناء
 
تنفيذ مشروعات فى سيناء بأكثر من 600 مليار جنيه
 
ننفذ العديد من المشروعات التى تفوق مشروعا واحدا يمكن تنفيذه فى 10 سنوات
 
نستهدف تنفيذ مشروعات تعليمية فى شمال سيناء بـ8.7 مليار جنيه و8.3 مليار جنيه فى الخدمات الصحية
 
نستهدف مشروعات بـ363 مليار جنيه بالمرحلة الثانية لتنمية سيناء
 
115 مليار جنيه لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء خلال الفترة المقبلة
 
تنفيذ 13 مشروعا سياحيا فى شمال سيناء باستثمارات 2.5 مليار جنيه
 
إعادة تسكين أهالى سيناء فى مجتمعات عمرانية وحضارية تراعى طبيعة وثقافة المواطنين






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