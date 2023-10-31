تجديد حبس عاطل وتاجر خردة 15 يوما تخصصا فى سرقة السيارات بإمبابة

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل وتاجر خردة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بإمبابة.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة فى وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود حوادث سرقة أخرى من عدمه.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقرر فى أقواه بإرتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة.

تبين من خلال الفحص، أن المتهم الاول عاطل، مقيم بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة يمارس نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذًا من منطقة إمبابة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبمواجهته قرر بارتكابه 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى مالك مخزن خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة "سىء النية"، وبمواجهته اعترف بشراء المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بما سبق.