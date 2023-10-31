اليوم السابع
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تجديد حبس صاحب محل وعامل 15 يوما بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهم فى المرج

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:00 م
تجديد حبس صاحب محل وعامل 15 يوما بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهم فى المرج محكمة ، أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس صاحب محل حدايد وبويات وعامل، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهم.

كانت البداية باستقبال مستشفى لعامل مقيم في منطقة المرج جثة هامدة، متأثرا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة، وتبين من خلال الفحص، أن عامل بمحل للحدايد والبويات، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم تعدى على المجنى عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك بتحريض من صاحب محل الحدايد والبويات، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بما سبق.

 







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