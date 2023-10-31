"تبدأ من 20 جنيها".. تعرف على أسعار الأسماك فى أسواق دمياط

دمياط - هيثم مراد

تشهد أسواق الأسماك داخل محافظة دمياط إقبالا كبيرا من قبل الأهالي، وذلك تزامنا مع اقتراب موسم "الفوارغ"، والذي يعد أشهر أصناف الأسماك في دمياط خلال فصلي الخريف والشتاء.

كما شهدت أسعار الأسماك داخل دمياط انخفاضا ملحوظا في أسعار بعض الأصناف لتبدأ من 20 جنيها للكيلو الواحد، ويقدم "اليوم السابع" في هذا التقرير أسعار أصناف الأسماك بأسواق الدمايطة.

- "سمك البلطي" الاكثر انتشارا في أسواق دمياط، يتراوح سعر الكيلو ما بين 20 إلى 50 جنيها، يعد الأكثر تداولا بين أبناء المحافظة هذه الأيام.

- "سمك البوري" يأتى في المركز الثاني بين الأصناف الاكثر مبيعا في أسواق المحافظة، وقد جاء سعر الكيلو ما بين 50 - 80 جنيها ليسجل انخفاضا في أسعاره بنسبة 20% عن الفترة الماضية.

- "سمك السردين" رغم اقتراب انتهاء موسم السردين رسميا غير أنه لا يزال متواجدا ضمن أبرز أصناف الأسماك تداولا بأسواق المحافظة، يبدأ سعر الكيلو من 25 إلى 50 جنيها ليسجل هو الآخر انخفاضا في الأسعار بنسبة تتجاوز الـ35%.

- "الجمبري" يشهد إقبالا واسعا هذه الأيام نظرا لانخفاض سعره بنسبة تتراوح مابين 10 الـ 15% فقد جاءت أسعار اليوم بأسواق دمياط لتبدأ من 70 إلى 100 جنيه.

- "سمك الفوارغ" يستعد أبناء دمياط إلى استقبال موسم سمك الفوارغ هذه الأيام بدأ ظهوره في الأسواق مسجلا سعر 40 جنيها للكيلو.