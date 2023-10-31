تايلاند تعفي الوافدين من الهند وتايوان من متطلبات التأشيرة

أ ش أ

أعلن مسؤول حكومي تايلاندي أن بلاده تعتزم إعفاء الوافدين من الهند وتايوان من متطلبات التأشيرة اعتبارا من الشهر المقبل وحتى شهر مايو من عام 2024، وذلك في محاولة لجذب المزيد من السائحين مع اقتراب موسم الذروة.



وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية تشاي واتشارونكي - حسبما نقل راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم الثلاثاء إن "الوافدين من الهند وتايوان يمكنهم دخول تايلاند لمدة 30 يوما."



وتعتبر الهند رابع أكبر سوق مصدّر للسائحين إلى تايلاند حتى الآن خلال هذا العام بنحو 1.2 مليون وافد، بعد ماليزيا والصين وكوريا الجنوبية.



وأظهرت السياحة الوافدة من الهند مؤشرات نمو في الوقت الذي تستهدف فيه المزيد من شركات الطيران وسلاسل الفنادق هذا السوق.



وتستهدف تايلاند استقبال نحو 28 مليون وافد أجنبي هذا العام، إذ تأمل الحكومة الجديدة في أن يعوض قطاع السياحة ضعف الصادرات الذي يحد من النمو الاقتصادي.



تجدر الإشارة إلى أن تايلاند ألغت متطلبات التأشيرة للسائحين الوافدين من الصين في شهر سبتمبر الماضي.