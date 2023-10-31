بلومبرج: قراصنة وصلوا إلى إيميلات 632 ألف موظف بالبنتاجون والعدل الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج إن مجموعة من القراصنة يتحدثون الروسية قد استطاعوا الوصول إلى عناوين البريد الإلكترونى لنخو 632 ألف من الموظفين الفيدراليين فى وزارتى الدفاع والعدل الأمريكيتين، ضمن عملية قرصنة واسعة الصيف الماضى، وفقا لتقرير عن الهجوم الواسع تم الحصول عليه بموجب قانون حرية الوصول إلى المعلومات.

ويقدم التقرير الصادر عن المكتب الأمريكية لإدارة الأفراد تفاصيل جديدة عن الهجوم الذى استغل فيه القراصنة ثغرات فى أداة نقل الملفات الشهيرة MOVEit. وسبق أن أكد مسئولو الأمن السيبرانى الأمريكيون أن هناك وكالات حكومية تضررت بالهجوم، لكن لم يقدموا معلومات كثيرة عن حجمه كما لم يحددوا الوكالات المتضررة.

وقال مكتب إدارة الأفراد فى تقرير له فى يوليو الماضى، تم تقدمه إلى إحدى لجان الكونجرس بشأن الحادث، إن أحد الأطراف غير المخولين قد استطاع الوصول إلى عناوين بريد إلكتروني حكومية، وروابط لمسوح لموظفى الحكومة. وكان الموظفون المتضررون فى وزارة العدل وأجزاء واسعة من وزارة الدفاع تشمل القوات الجوية والجيش وسلاح المهندسين بالجيش ومكتب وزير الدفاع ورئيس الأركان ووكالات دفاعية وأنشطة ميدانية.

ووقع الهجوم يومى 28 و 29 مايو ، ووصفه مكتب إدارة الأفراد بالحادث الكبير، لكنه قال أيضا إنه لا يوجد سب للاعتقاد أنه شكل خطرا كبيرا، وأن البيانات المستهدفة لم تكن ذات حساسية كبيرة، كما أنها لم تكن سرية.

ورفضت وزارتا العدل والدفاع الأمريكية التعليق على الأمر.

وسبق أن أكدت وكالات أمريكية أنها تضررت من الاختراق، منها وزارة الصحة والخدمات البشرية ووزارة الزراعة وإدارة الخدمات العامة. كما تلقت وزارة الطاقة طلبات للحصول على فدية من القراصنة بعد أن تعرضت اثنتان من الكيانات التابعة لها للاختراق.