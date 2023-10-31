اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انطلاق الاختبارات الشهرية لشهر أكتوبر بجميع المدارس فى الغربية

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:12 م
انطلاق الاختبارات الشهرية لشهر أكتوبر بجميع المدارس فى الغربية الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية
الغربية عادل ضرة

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أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انطلاق ماراثون الاختبارات الشهرية لطلاب صفوف النقل من الصف الأول الإعدادي، وحتى الثاني الثانوى، والتى تتم على مستوى جميع مدارس التعليم العام، وتحت إشراف التوجيهات الفنية للمواد، حيث تتم الاختبارات فيما تم تدريسه من منهج شهر أكتوبر 2023.
 
وأوضح "حسن"، أن الاختبارات الشهرية للمرحلة الثانوية بدأت يوم الأحد الماضى، وتستمر حتى الخميس التاسع من نوفمبر المقبل، فيما بدأت المرحلة الإعدادية الاختبارات الشهرية أمس الإثنين وتستمر حتى الخميس الثاني من نوفمبر المقبل، وسوف تبدأ المرحلة الابتدائية اختبارات شهر أكتوبر بدء من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، غداً الأربعاء الأول من نوفمبر وتستمر حتى التاسع من نفس الشهر، مؤكداً أن الاختبارات الشهرية تتم خلال اليوم الدراسي، وذلك حفاظاً على انتظام العملية التعليمية وانضباطها داخل جميع المدارس.
الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية (1)
الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية

الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية (2)
الاختبارات الشهرية

الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية (3)
الاختبارات الشهرية لطلاب الغربية

الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية (4)
الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية

الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية (5)
الاختبارات الشهرية لطلاب الغربية 

الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية (6)
الاختبارات الشهرية 

الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية (7)
الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية

الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية (8)
الاختبارات الشهرية لطلاب محافظة الغربية

 







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