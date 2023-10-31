اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 04:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. انعقاد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع) بمسجد الإمام الحسين

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 04:00 ص
اليوم.. انعقاد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع) بمسجد الإمام الحسين مسجد الامام الحسين
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تُعقد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية اليوم الثلاثاء، برئاسة: الدكتور عبد الكريم صالح، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ محمود الطوخي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ صالح أبو القاسم، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي، والقارئ الشيخ أحمد مكى.
 
وستبدأ القراءة من أول سورة الحج، وبإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
 
398051650_840330178104641_7588062532302409732_n

 







مسجد الامام الحسين

وزارة الاوقاف

مقرأة القران

ورش عن نافع




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة