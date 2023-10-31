اليوم.. انعقاد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع) بمسجد الإمام الحسين

كتب لؤى على

فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، تُعقد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية اليوم الثلاثاء، برئاسة: الدكتور عبد الكريم صالح، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ محمود الطوخي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ صالح أبو القاسم، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي، والقارئ الشيخ أحمد مكى.

وستبدأ القراءة من أول سورة الحج، وبإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.