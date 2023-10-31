الهجرة والغرف التجارية بالقاهرة يوقعان بروتوكول لتدريب وتشغيل الشباب

كتب محمود راغب

شهدت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة لتدريب وتشغيل الشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وذلك ضمن المبادرة الرئاسة مراكب النجاة.

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، إن البرتوكول يهدف إلى تدريب الشباب المصري بالمحافظات المصدرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن التعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة خطوة أساسية وقيادية لإنشاء شبكة وطنية كبرى لاستهداف وضع الشباب المصري على الطريق الصحيح لتدريبهم.

جاء ذلك خلال توقيع برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب، بالداخل والخارج، فى القرى الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية " مراكب النجاة".