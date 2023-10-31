النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعى النهائى فى مقتل مزارع بالواحات البحرية

كتب أحمد إسماعيل

تسلمت النيابة العامة بالجيزة تقرير الطب الشرعى النهائي في واقعة مقتل مزارع في الواحات البحرية، وسرقة متعلقاته تمهيدا لإصدار قرار بإحالة المتهم فى الواقعة إلى المحاكمة الجنائية المختصة لبد محاكمته.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وكلفت الطبيب الشرعى، بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وتبين من خلال الفحص، انه تم العثور على جثة أحد الأشخاص بقطعة أرض زراعية في الواحات البحرية، وتبين العثور على جثة مزراع مصابا بجرح فى رأسه نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

تم التوصل لهوية المتهم وتبين أنه عامل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وسرقة متعلقات الضحية، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.