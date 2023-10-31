اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:00 م
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الكنيسة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مركز القديسة فيرينا للتمريض

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:51 م
الكنيسة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مركز القديسة فيرينا للتمريض البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الثلاثاء، بذكرى مرور 15 عام على افتتاح مستشفى القديسة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين بمدينة الأمل، وكذلك تخريج دفعة جديدة من مركز القديسة فيرينا للتمريض بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.  

وقال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال كلمته بالحفل إن روح الله عابر بالمحبة وبالإتضاع وتقديم الخدمة باسم المسيح والإنسان المريض يكون في أزنة وتعب وألم ويحتاج إلى الابتسامة والروح الطيبة وقدم الشكر للخريجين ولكل العاملين بالمستشفى ومركز التدريب والأطباء ومدير المركز.

وذكر أن الأطباء يخدمون بالمستشفى ليلاً باستمرار وخدمة الحالات مستمرة والحضانة التي تخدم أبناء العاملين بالمستشفى والتمريض، مشيداً بروح المحبة والخدمة والعمل وحب الأخر.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مركز القديسه فيرينا

مستشفى القديسه فيرينا



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