الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:30 ص باتريوت كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت. غزة العدوان الإسرائيلي اخبار غزة عدوان غزة الفصائل الفلسطينية مصر سيناء_ ارض _الفيروز اسقاط طائرة ايلات القاهرة الاخبارية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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