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القاهرة الإخبارية: إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:30 ص
القاهرة الإخبارية: إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت باتريوت
كتب سمير حسنى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق إيلات بصاروخ باتريوت.

 







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