اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الشرطة اليابانية تعتقل المشتبه به في إطلاق النار على مستشفى قرب طوكيو

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:19 م
الشرطة اليابانية تعتقل المشتبه به في إطلاق النار على مستشفى قرب طوكيو الشرطة اليابانية
أ ش أ

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تمكنت الشرطة اليابانية من اعتقال مشتبه به مسلح تحصن داخل مكتب بريد في محافظة "سايتاما"، قرب العاصمة طوكيو، حيث كان يحتجز رهينتين.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الشرطة تمكنت من اقتحام المبنى واعتقال المشتبه به.

فيما أكدت السلطات اليابانية أن الرهينتين لم تصابا بأذى.


وتُعتقد الشرطة أن المشتبه به (البالغ من العمر 86 عامًا) هو نفس الشخص المتورط في حادث إطلاق النار الذي وقع على مستشفى قريب وأسفر عن إصابة شخصين.


وحدث إطلاق النار في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي لليابان) على مستشفى في مدينة "تودا". وقالت الشرطة إنه تم إطلاق أعيرة نارية من مسدس على المستشفى من الشارع.


وأصيب طبيب ومريض بجروح ليست خطيرة، ثم لاذ المشتبه به بالفرار من موقع الحادث وتحصن داخل مكتب بريد يبعد أقل من كيلومترين عن المستشفى.


وخرجت إحدى الرهينتين من مكتب البريد بعد حوالي 5 ساعات تقريبًا من بدء الحادث، ثم اقتحمت الشرطة المبنى بعد 3 ساعات واعتقلت المشتبه به.


كما تجري الشرطة التحقيق في حادث آخر تعتقد أنه مرتبط بهذا الحادث، حيث اندلع حريق في مبنى سكني يبعد كيلومترًا واحدًا عن المستشفى قبل دقائق من وقوع إطلاق النار. إذ تعتقد الشرطة أن المشتبه به كان يعيش في أحد الشقق السكنية بالمبنى.







اليابان

الشرطة اليابانية

طوكيو

إطلاق نار




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