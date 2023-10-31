اليوم السابع
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السيطرة على حريق في شقة بشارع المدينة المنورة بالأقصر

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:10 م
السيطرة على حريق في شقة بشارع المدينة المنورة بالأقصر حريق شقة
الأقصر - أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، في السيطرة على حريق في شقة سكنية بالطابق الأخير في عقار بشارع المدينة المنورة، دون مصابين أو خسائر بشرية، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق الأخير في عقار بشارع المدينة المنورة، دون مصابين أو خسائر بشرية، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء وسيارة إسعاف، وتمت السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 






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