الحكم فى واقعة النصب على أحمد حسن لاعب المنتخب السابق بالإسكندرية 28 نوفمبر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنح الرمل اول بمجمع محاكم محمد كريم في الاسكندرية، اليوم، الثلاثاء، حجز القضية رقم 15175 لسنة 2023 جنح الرمل أول، إلى جلسة 28 نوفمبر القادم للحكم، والمقامة من المدعي بالحق المدني، من أحمد حسن كابتن منتخب مصر لكرة القدم السابق، ضد المتهم " ج.م ف" صاحب شركة مقاولات ، بتهمة الامتناع عن تسليم وحدة عقارية تجارية .

البداية عندما تقدم الكابتن احمد حسن، لاعب كرة القدم السابق ، ببلاغ ضد " ج.م.ف" رئيس مجلس إدارة شركة للمقاولات والتجارة، الكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل اول بالاسكندرية، بالتعاقد معه علي شراء وحدتين تجاريين عقب بناء مول تجاري بمنطقة الدقي منذ 5 سنوات وتم دفع أكثر من 90٪ من المبالغ المالية المتفق عليها لاستلام الوحده الاولي في عام 2022 والوحدة الثانية في عام 2023، وفوجئ مقدم البلاغ بأن قطعة الأرض، لم يبنى عليها المشروع وان إدارة الشركة لم تتم تنفيذ وعودها بالبدء في المشروع التجاري وتسليم الوحدات التجارية.

كان أحمد حسن حضر الي محكمة الإسكندرية اليوم الثلاثاء برفقة محامية ،للإدلاء باقوله في القضية وتقديم ما يفيد بعد استلام الوحدة العقارية بأحد المراكز التجارية ، وبالعرض علي المحكمة قررت التاجيل للحكم في الدعوى.