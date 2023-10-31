الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل مخطط قرية الرياض

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والخاص باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر وهو القرار الذي يحمل قــرار رقـم 882 لسنة 2023، وجاء فى القرار بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانيـة المـشكلة بقـرار المحافظ رقم 271لسنة 2015 .
وجاء قرار المحافظ بتُعدل المخططات التفصيلية لقرية الريـاض التابعـة لمركـز ومدينـة منية النصر ، حيث يتم إلغاء الشارع رقـم 1 بعـرض 6 أمتـار ، ليتوافـق مـع مـا هـو قـائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائيـة والتخطيطيـة الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة، وأحكام القانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمـد.
وأكد المحافظ أن محضر اجتماع اللجنـة العليـا للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة يعتبر مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار ، مؤكدا على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القـرار كـل فيمـا يخـصه، ويعمل به من تاريخ صدوره
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