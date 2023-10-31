الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل مخطط قرية الرياض

الدقهلية شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والخاص باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر وهو القرار الذي يحمل قــرار رقـم 882 لسنة 2023، وجاء فى القرار بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانيـة المـشكلة بقـرار المحافظ رقم 271لسنة 2015 .

وجاء قرار المحافظ بتُعدل المخططات التفصيلية لقرية الريـاض التابعـة لمركـز ومدينـة منية النصر ، حيث يتم إلغاء الشارع رقـم 1 بعـرض 6 أمتـار ، ليتوافـق مـع مـا هـو قـائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائيـة والتخطيطيـة الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة، وأحكام القانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمـد.

وأكد المحافظ أن محضر اجتماع اللجنـة العليـا للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة يعتبر مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار ، مؤكدا على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القـرار كـل فيمـا يخـصه، ويعمل به من تاريخ صدوره