التحقيقات: خلافات مالية بين المتهمين تسببت فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعين شمس

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط 8 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لحيازتهم أسلحة بيضاء بقصد التشاجر، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين أحد المتهمين وآخر بسبب خلافات مالية بينهما، قام خلالها الطرف الثانى بالتعدى على الشاب المصاب باستخدام "عصا خشبية" محدثا به جرح قطعى فى الرأس وفرا هاربا.

وأضافت التحقيقات أن أحد الشباب المصابين قرر الانتقام فاستعان بأثين آخرين من اصدقائه يحملون نفس الجنسية واحرزوا جميعا اسلحة بيضاء وتوجهوا إلى مسكن المتهم الثانى، الذى استعان هو الآخر باصدقائه واحرزوا أسلحة بيضاء، وقاموا بالتشاجر والتعدى على بعضهم البعض، محدثين حالة من الذعر والرعب فى نفوس الأهالى بالمنطقة.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة أسلحة بيضاء، بقصد التشاجر فى منطقة عين شمس.