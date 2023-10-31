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البيت الأبيض: نثق فى زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميا

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 12:09 ص
البيت الأبيض: نثق فى زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميا البيت الأبيض
كتب أحمد عرفة

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أكد البيت الأبيض، أنه يثق في زيادة المساعدات لغزة إلى 100 شاحنة يوميا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إسرائيل ستصل لكل الرهائن لدى حماس وسنستعيدهم جميعا، متابعا :"سنعمل بكل السبل لحماية مواطنينا".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفى بثته قناة القاهرة الإخبارية :"سندمر البنى التحتية لحماس ونستعيد المخطوفين، والحرب في غزة لن تكون قصيرة أو سهلة".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي، :"سنستمر في جهودنا المبذولة على كل الجبهات"، محذرا حزب الله من دفع "ثمن باهظ".

 







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