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البنتاجون: 300 جندى أمريكى إضافيون يتجهون إلى الشرق الأوسط لكن ليس لإسرائيل

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:03 م
البنتاجون: 300 جندى أمريكى إضافيون يتجهون إلى الشرق الأوسط لكن ليس لإسرائيل البنتاجون
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن هناك 300 جندي أمريكي إضافيون يتجهون إلى الشرق الأوسط لكن ليس إلى إسرائيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع محصلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مربع سكني بمُخيم "جباليا" شمال شرقي قطاع غزة إلى 400 شهيد وجريح، كتقدير أولي.


وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن "قوات الاحتلال قصف المُخيم بستة قنابل تزن الواحدة منها طنًا من المُتفجرات".







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