الأقمار الصناعية تكشف توغلا بريا شمال غزة.. ونيويورك تايمز: لم يصل حد الاجتياح

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صور للأقمار الصناعية، نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية منذ قليل، تقدم كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال غزة، حيث توغلت مئات المركبات المدرعة على بعد أميال عبر الحدود إلى المناطق الحضرية على مشارف مدينة غزة.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، لم تصل إسرائيل حتى الآن إلى حد الاجتياح البري الشامل الذي توقعه العديد من المحللين. لكن الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابز" التجارية للأقمار الصناعية صباح يوم الإثنين، تظهر قوة كبيرة مكونة من مجموعات عديدة من عشرات المركبات المدرعة تقطع الحقول المفتوحة وتتجمع في المناطق الحضرية.

وتوفر الصور أوضح صورة حتى الآن عن مدى انتقال أحد الخطوط الرئيسية للغزو الإسرائيلي إلى غزة والدمار الذي سببه، وشوهدت مركبات إسرائيلية جنوبا حتى حى الكرامة شمال مدينة غزة، وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي في السابق خطوطا من الدبابات تعمل بالقرب من المنطقة الحدودية.

ويبدو أن العديد من المباني المجاورة قد تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل بسبب الغارات الجوية، ويمكن رؤية مئات الحفر الناجمة عن الغارات الجوية والقصف، بما في ذلك في المنازل وعلى الطرق، وقد سويت المباني السكنية بالأرض.



صور توضح قبل وبعد الدمار الذي تسببت به قوات الاحتلال

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية استشهد أكثر من 8000 شخص في جميع أنحاء غزة، العديد منهم من الأطفال، منذ أن بدأت إسرائيل في شن غارات جوية انتقامية ردًا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

تحركت الدبابات الإسرائيلية في ثلاث اتجاهات بينما تحركت مركبات أخرى باتجاه اكبر مدية في غزة، وشوهدت صفوف من الآليات المدرعة على الطريق الرئيسي الممتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وكذلك في الزاوية الشمالية الشرقية من القطاع، في بلدة بيت حانون.



قبل وبعد التدمير



مسار الدبابات داخل القطاع

لكن القوات الإسرائيلية تراجعت عن القتال المباشر في مدينة غزة، أكبر مدنها، واختارت بدلاً من ذلك البقاء على أطراف المدينة لتأخير القتال الأكثر خطورة وإبقاء الخيارات العسكرية مفتوحة.

وفي حى الكرامة، تم تجريف الحقول والمباني خلال الأيام التسعة الماضية، وإلى الجنوب، تظهر الصور سلسلة من المباني التي تم تدميرها، إلى جانب الحفر الإضافية والمركبات العسكرية.