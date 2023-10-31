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الأرصاد: انحصار فرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى غدا خفيفة وغير مؤثرة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:50 م
الأرصاد: انحصار فرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى غدا خفيفة وغير مؤثرة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى انحصار فرص سقوط الأمطار غداً الأربعاء لتكون فقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ولا تؤثر تماما على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار تكون الشبورة المائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد اليوم الأربعاء،  طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى  وجنوب سيناء وشمال الصعيد،  معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره  على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23

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