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الأردن يدين العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:06 م
الأردن يدين العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا غزة
كتب أحمد عرفة

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حملت السلطات في الأردن إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير في مخيم جباليا، حيث أدانت العدوان الإسرائيلي الذى استهدف مخيم جباليا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع محصلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مربع سكني بمُخيم "جباليا" شمال شرقي قطاع غزة إلى 400 شهيد وجريح، كتقدير أولي.

وذكرت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن "قوات الاحتلال قصف المُخيم بستة قنابل تزن الواحدة منها طنًا من المُتفجرات".







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