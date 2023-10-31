رام الله (أ ش أ)

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد طفل مُتأثرًا بجروح أصيب بها أمس الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرية "زواتا"، غرب "نابلس" بشمال الضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 سنة)، استشهد مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض.

وبارتقاء الطفل الخراز، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 123 شهيدًا.

من جانبها ذكرت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية أن استهداف ما تبقى من المُستشفيات في قطاع غزة تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وحرمان المواطنين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الصحي، وكذلك توسيع عمليات النزوح القسري، خاصة وأن الآلاف منهم لجأوا إليها، هروباً من القصف.

وطالبت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بالاستماع لصرخات ومعاناة المواطنين الفلسطينيين، وشهادات المنظمات الدولية، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أكدت انهيار المستشفيات، وكامل البنية التحتية في قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، لتوفير الحماية للمستشفيات.

وأدانت الوزارة الاستهداف المُتعمد لما تبقى من المُستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في قطاع غزة، من خلال قصفها بشكل مباشر بالطائرات الحربية، وتضرر أجزاء منها، أو قصف مُحيطها، وبالقرب منها.

وجددت الوزارة التأكيد أن وقف الحرب هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية لهم.