وأفادت المصادر بأن الطفل محمد عبد القادر الخراز (14 سنة)، استشهد مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي بمنطقة الحوض. 
وبارتقاء الطفل الخراز، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 123 شهيدًا. 