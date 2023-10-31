اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 02:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ارتفاع عدد الشهداء فى غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 01:39 م
ارتفاع عدد الشهداء فى غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة قصف غزة
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء فى غزة إلى 8525 .

وأشار إلى أن عدد الشهداء فى غزة وصل إلى 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 18 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 216 شهيدًا معظمهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها مناطق آمنة. 

وأضافت في بيان صحفي أن عدد المجازر التي تعمد الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة ارتفع إلى 926 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي 8525 شهيدًا منهم 3542 طفلا و2187 سيدة وإصابة 21543 مواطنًا بجراح مُختلفة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة إنها تلقت 2000 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 1100 طفل، مشيرة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 130 كادرا صحيا وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة. 

وأضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود. 

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الذي مازال يهدد مستشفى الصداقة التركي، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات رادعة بحقه، اعتبر أن ذلك ضوء أخضر وقام بالفعل بتدمير أجزاء من المستشفى نتيجة قصفه صباح اليوم. 

وفي اليوم الـ25 للحرب استشهد عشرات من المواطنين واصيبت اعداد كبيرة بجراح في سلسلة غارات جوية وبرية وبحرية عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع منذ الليلة الماضية وحتى الصباح.

كما شهدت عدة محاور اشتباكات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع منذ الليلة الماضية، وذلك في مناطق شرق جباليا وشمال غرب بيت لاهيا اضافة الى محور الزيتون والشجاعية جنوب وشرق مدينة غزة.







قصف غزة

غزه

غزة

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

اسرائيل

امريكا

واشنطن

اسرى اسرائيل

دمار غزه

قصف غزه

جرائم اسرائيل

جرائم حرب

الامم المتحده

الصليب الاحمر

الضفه الغربيه

اخبار فلسطين

شهداء غزه

مستشفيات غزه

قطع الانترنت

اجتياح برى

نتنياهو

استيطان

مستوطنون

مستوطنات الغلاف

7 اكتوبر

طوفان الأقصى



الموضوعات المتعلقة

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يتهم إسرائيل بتنفيذ جريمة إبادة جماعية بحق شعبه فى غزة

الخميس، 26 أكتوبر 2023 04:40 م

معبر رفح طريق الإنسانية الداعم لحياة الأشقاء بغزة.. مصر تقود معركة دبلوماسية بامتياز وتكثف جهودها لتسهيل دخول المساعدات للأراضى الفلسطينية.. ونواب: القاهرة كشفت بالأفعال انتصارها الدائم لقضية العرب الأولى

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 07:00 ص

فلسطين تتقدم بمذكرة للجامعة العربية لعقد قمة لمجلسها على مستوى القمة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 05:02 م

وزير الاتصالات الفلسطينى: تواصلت مع مصر لتقوية الشبكات وكان الرد إيجابيا وسريعا

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:00 ص

"الفصائل الفلسطينية" تستهدف آليات إسرائيلية شمال وجنوب غزة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:55 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة