إيقاف نائب بحزب العمال البريطانى بعد دعوته للتوصل لسلام دائم فى فلسطين

كتبت: نهال أبو السعود

تم إيقاف آندي ماكدونالد عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال لاستخدامه عبارة "بين النهر والبحر" في خطاب حاشد مؤيد لفلسطين عندما حث على السلام بين الإسرائيليين والمقاومة في حدث أقيم نهاية الأسبوع، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

خلال المسيرة التي حضرها آندي ماكدونالد النائب عن منطقة ميدلسبره هتف بعض المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" خلال المظاهرات الأخيرة في لندن، على الرغم من الجدل حول معنى الشعار.

وقد وصفت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في السابق هذا الشعار بأنه معاد للسامية، وادعت أنه “من المفهوم على نطاق واسع انه يدعو الى تدمير إسرائيل لكن المتظاهرين الفلسطينيين اعترضوا على هذا التعريف

وقال آندي ماكدونالد في تجمع مؤيد لفلسطين: "إلى أن يتمكن جميع الناس، الإسرائيليين والفلسطينيين، بين النهر والبحر من العيش في حرية سلمية".

أصدر ماكدونالد منذ الايقاف بيانًا بشأن "التعليق الاحترازي" كما وصف الحزب، على اكس قائلا انه يتطلع للتعاون الكامل مع التحقيق، وقال: "يحزنني أن تلقيت نبأ من رئيس سوط المعارضة بوضعي تحت الإيقاف الاحترازي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمراجعة في انتظار التحقيق من حزب العمل”.

وتابع: "على مدار اليومين الماضيين، كان هناك عدد من التحريفات لكلماتي في وسائل الإعلام في خطابي يوم السبت، قلت ما يلي: ’حتى يتمكن جميع الناس، الإسرائيليين والفلسطينيين، بين النهر والبحر، من العيش في حرية سلمية ولا ينبغي تفسير هذه الكلمات بأي طريقة أخرى غير المقصود منها، أي أنها نداء من القلب من أجل وضع حد لعمليات القتل في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة، ومن أجل أن تعيش جميع شعوب المنطقة في حرية دون التهديد بالعنف."

وقال متحدث باسم حزب العمال أثناء إعلانه عن تعليقه: “إن التعليقات التي أدلى بها آندي ماكدونالد في نهاية الأسبوع كانت مسيئة للغاية، خاصة في وقت تزايد معاداة السامية التي تركت الشعب اليهودي خائفًا على سلامتهم”.

وأعرب داونينج ستريت عن مخاوفه بشأن الهتاف، ووصفه بأنه "مسيئ للغاية" للكثيرين.