إنطلاق المؤتمر الدولى الثالث لعلوم الرياضة والتكنولوجيا بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

إنطلق مساء اليوم المؤتمر الدولى الثالث لعلوم الرياضة والتكنولوجيا بالغردقة، والذي تنظمه جامعة أسيوط بالتعاون مع جامعة كارلسروه بدولة ألمانيا، بحضور كمال سليمان السكرتير العام المساعد بمحافظة البحر الأحمر ، والدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط رئيس المؤتمر.

كما حضر المؤتمر الدكتور كلوس بوس من جامعة كارلسروه بألمانيا وكذلك الدكتوره ريجينا جودهونت ممثلة منظمة الصحة العالمية بسويسرا، والدكتور هزاع محمد الهزاع بجامعة الاميرة نورة بالمملكة العربية السعودية، والدكتور عمر عبيد الجامعة الأمريكية بدولة بيروت والدكتور كمال درويش مستشار وزير الرياضة للشئون العلمية، و الدكتور حسين السميرى رئيس قطاع الرياضة ودكتور فتحى ندى نقيب الرياضيين وعدد من من مسئولى كليات التربية الرياضية بجامعة أسيوط وجامعه كارلسروه.

من جانبه قال الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط رئيس المؤتمر، أن هناك قضايا ذات أهمية كبيرة، ومن المهم أن يقوم العلماء بدورهم لتحسين التفاهم فيها ومناقشتها من خلال الثقافات المختلفة.

وأضاف رئيس المؤتمر، أن هذا المؤتمر يناقش تكنولوجيا الرياضية والفحص والدراسة لعدت أبحاث فى تلك المحال مع العلماء والباحثين فى الجامعات المختلفة، وكذلك لتبادل الاراء للوصول الى ما هو افضل فى تكنولوجيا الرياضة

من جانبه قال كمال سليمان سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، بعد الترحيب بالضيوف اتقدم اليكم بأحر واصدق التحيات على أرض محافظة البحر الاحمر، مقصد العلماء وملتقى الباحثين والمؤتمرات، والملتقيات العلمية مع تمنياته بإقامة سعيدة بمدينة الغردقة مدينة السحر والجمال وتحقيق الهدف المرجو والمنشود" .

كما عبر السكرتير العام المساعد عن كامل التقدير عن أقامة هذا المؤتمر علي أرض المحافظة مشيراً إلي المؤتمرات العلمية التي تنظمها جامعة اسيوط خاصة والجامعات المصرية عاماً وعلى مدار سنوات عديدة تعرف عتبر جزء من زيادة نسبة السياحة بمدينة الغردقة.