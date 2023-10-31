رام الله (أ ش أ)

أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحى، بينهم حالتان خطيرتان، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة "طوباس"، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر بالمدينة، بأن قوات خاصة في جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، تبعها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات؛ أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بالرصاص الحي، بينهم إصابتان خطيرتان، نقلا على أثرها إلى المستشفى.

من جهته حذر الدكتور أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من عواقب وخيمة حال تنفيذ إسرائيل تهديداتها بقصف مستشفى القدس التي تأوي حوالي 450 مصابا وأكثر 14500 من المواطنين النازحين.

وأكد جبريل ـ في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الثلاثاء، صعوبة إخلاء وإخراج المصابين من مستشفى القدس في غزة عقب قصف محيطها أمس الاثنين، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسافة 20 مترا.



واستنكر خرق قوات الاحتلال كافة الحصانات المفروضة على المستشفيات بصفة عامة التي بصددها تمنع التعدي عليها وقصفها في أي حال من الأحوال..منتقدا الأفعال التي تقوم بها إسرائيل لإرهاب المواطنين النازحين داخل مستشفيات غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس الأول الأحد تحطيم مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في القطاع ؛ إثر استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.