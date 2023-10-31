وأفادت مصادر بالمدينة، بأن قوات خاصة في جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، تبعها تعزيزات عسكرية من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات؛ أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص بالرصاص الحي، بينهم إصابتان خطيرتان، نقلا على أثرها إلى المستشفى. 