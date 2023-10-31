إزالة 23 حالة تعد على الأرضى الزراعية فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، أنه لن يسمح بأى تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين فى أى جهة بالدولة، مشيرا للتصدى بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم.

وأضاف، أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ علي الرقعة الزراعية جاء ذلك خلال متابعته لتنفيذ الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة منذ الصباح الباكر لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وتابع محافظ الغربية خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وقام مركز ومدينة المحلة بالإزالة الكلية لـ11 حالة بقرية بشبيش وقام مركز كفر الزيات بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات بازلت أسفلت على أرض زراعية وتم حرث الأرض وإعادة زراعتها بقرية كفر ديما والحالة الثانية إزالة تشوينات على مساحة فدان و15 قيراط بقرية دقرن.

وقام مركز ومدينة طنطا بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات أتربة بقرية خرسيت وجاري حرث الأرض والثانية إزالة تشوينات بقرية كفر الحماة التابعة لمحلة مرحوم.

وقام مركز ومدينة زفتى بإزالة حالتين الأولى إزالة تعدي عبارة عن تشوينات زلط ورمل بقرية دمنهور الوحش بوجود الشرطة والثانية إزالة سور من البوص وقوائم حديد بدمنهور الوحش.

وقام مركز ومدينة بسيون بإزالة حالتين الأولى عبارة عن تشوينات أتربة على مساحة 190م بقرية تجريج والثانية إزالة ورشة كاوتش بقرية مشال.

أما في مركز ومدينة السنطة تمت إزالة حالتين الأولى إزالة تشوينات طوب على فدان وسبعة قراريط عبارة عن مصنع طوب بقرية كفر الحاج داوود تبع الجعفرية. والثانية تم إزالة تشوينات بمساحة قيراط و7 أسهم بقرية بلاي التابعة لمیت یزید.

وفي مركز قطور تم إزالة حالتين الأولى إزالة تشوينات على أرض زراعية بجوار الطريق الدولي والثانية إزالة في المهد لسور مخالف بطول 20 م طولي وارتفاع 3م بعزبة العرب التابعة لبلتاج.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية، بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.