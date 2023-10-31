إزالة 20 حالة تعدٍ بـ3 مراكز بكفر الشيخ على مساحة 4 آلاف و494 مترا

تمكنت حملات مراكز الحامول ودسوق والرياض بمحافظة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الأمن، من إزالة 20 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 4.494 متر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتمكنت الحملة برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، من إزالة 7 حالات تعدى علي الأرض الزراعية بمساحة 1744م بقري الابحر، وأبو شندي، والطيبة، وقليني، والمدينة، عبارة عن مباني بالبلوك وسملات خرسانية، وتم تسليم الأرض خالية لجهة الولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كان ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية وحماية الأراضي.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، من إزالة حالة بناء مخالف على مساحة 1200 متر، بمنشية على أغا طريق دسوق كفر الشيخ، قبل مصنع الغاز.

"وتابع أحمد عيسى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، حملات إزالة التعديات بقرى" المجد 55، الحصفه، الرغامة، الرصيف،" التابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، فتم إزالة حالة تعدي‏ بقرية المجد 55 بمساحة 100 متر، و ازالة 4 حالات بنطاق قرية الحصفة بمساحة 450 متر، وإزالة 3 حالات بنطاق قرية الرغامة، على مساحة 600 متر ، وإزالة 4 حالات بنطاق قرية الرصيف بمساحة 400 متر.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن التعامل الفوري مع مخالفات والتعديات علي الأرض الزراعية على مدار 24 ساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشيراً إلى أنه لا تهاون في التعديات علي الأرض الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.



إزالة تعدي على الأراضي الزراعية



إزالة حالة تعدي