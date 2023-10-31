إحالة عامل للمحاكمة بتهمة إصابة شخص بطلق نارى فى النزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهه باحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة التعدى على شخص وإصابته بطلق نارى لخلافات مالية بينهما فضلا عن حيازة المتهم مواد مخدرة "حشيش".

وكشفت التحقيقات عن ضبط سائق بالقاهرة لحيازته سلاح نارى ومواد مخدرة وتعديه على عامل حيث تم أخطر أحد المستشفيات بإستقباله عامل أحذية، مصاب بطلق نارى .

وبسؤال المصاب قرر بأنه لدى توجهه مستقلاً سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة (أحد الأشخاص) لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما -حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية - تطورت لقيام ذلك الشخص بإطــــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـــه تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالإكصدام الخلفى للسيارة ولاذ بالفـــرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التى كانت بحوزة المشكو فى حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بمنطقة السلام مُستقلاً السيارة المشار إليها وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت ٤ كيلو جرام - مبلغ مالى) .

بمواجهته إعترف المتهم بإرتكاب الواقعة بإستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته ، والمبلغ المالية المضبوطة من متحصيلات تجارته غير المشروعة.