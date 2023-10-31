إجراء القرعة لـ2439 مواطنا تقدموا لمشروع إسكان «الأمل» فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت محافظة بورسعيد، الانتهاء من مشروع إسكان الأمل فى نطاق حى الضواحى وإجراء القرعة لـ2439 مواطنا تقدموا للحصول على وحدات بالمشروع.

وأوضحت محافظة بورسعيد، أنه تم الإعلان عن المشروع فى أكتوبر 2021 للمتقدمين من مشروع الإسكان التعاونى، ولم يتقدم حينها سوى 15 مواطن فقط، كما تم تنفيذ قرعة لـ12 مواطنا من إجمالى 15 مواطنا وتسلموا وحداتهم السكنية بالفعل، وذلك ممن ينطبق عليهم شروط التمويل العقارى الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية.

وأكدت المحافظة، أنها واصلت الإعلان عن المشروع بعد ذلك، لجميع الشباب مواليد بورسعيد اعتبارًا من شهر أبريل 2022، وتقدم على الرابط الخاص بالتقديم على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد ( 3427)، وانطبقت الشروط على (2439)، ولم تنطبق الشروط على (988) من غير مواليد بورسعيد أو سبق حصولهم على وحدات سكنية.

وقامت محافظة بورسعيد بإجراء 6 قرع بإجمالى 118 وحدة سكنية تم تسليمهم للمواطنين بالفعل.

وأعلنت محافظة بورسعيد، بأنه سيتم إجراء القرعة النهائية والسابعة لمشروع ( الأمل) لـ48 وحدة سكنية متبقية من 256 وحدة سكنية بالمشروع، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 7 نوفمبر 2023 .

ولفتت محافظة بورسعيد، إلى أنه بناءً على رغبة المواطنين، وكما ورد بالإعلانات التى نشرت على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، بشأن تسديد ثمن الوحدات بنظام الكاش للاستفادة بنسبة الخصم 10% واختيار الوحدة دون إجراء القرعة، تم التصديق لـ90 وحدة سكنية بنظام الكاش.

ونوهت محافظة بورسعيد، أنه على من يرغب من المتقدمين السابقين ولم يحالفهم الحظ فى إنهاء إجراءتهم البنكية وإجراء قرعة واستلام وحدة بمنطقة الأمل، أن يتقدم للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة، للتحويل من مشروع الأمل لمشروع النورس قبل نفاذ مشروع النورس كما حدث فى مشروع الأمل.