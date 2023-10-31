اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 06:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ألمانيا تبدأ تدريب جنود أوكرانيين على تشغيل نظام الدفاع الجوي باتريوت

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:00 ص
ألمانيا تبدأ تدريب جنود أوكرانيين على تشغيل نظام الدفاع الجوي باتريوت الجيش الألمانى
أ ش أ

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بدأ مدربو الجيش الألماني الاثنين تدريب مجموعة أخرى من الجنود الأوكرانيين على تشغيل نظام الدفاع الجوي (باتريوت).


وقالت القوات الجوية الألمانية على موقع (X- تويتر سابقًا) وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية: "دعمنا لأوكرانيا مستمر. جلسة تدريب أخرى على نظام باتريوت تبدأ اليوم. 61 عسكريًا أوكرانيًا وعشرة مترجمين للغة الأوكرانية يبدأون دورتهم التدريبية التي تستغرق عدة أسابيع".


يذكر أن ألمانيا قامت بالفعل بنقل العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا وأعلنت عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة مليار يورو تهدف إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.







ألمانيا

أوكرانيا

الجيش الألمانى




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