أطفال التربية الخاصة بكفر الشيخ يدعمون فلسطين برفع العلم وأداء أوبريت الحلم العربي

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، احتفالية طلاب التربية الخاصة يوم العصا البيضاء، ويوم الشلل الدماغي، إضافة لإحتفالهم بذكرى نصر أكتوبر المجيد وكذلك دعمهم للقضية الفلسطينية، بأداء عدد من المشاهد التمثيلية للقصف الذي تتعرض له غزة، وما يتعرض له الفلسطينيين من أعمال قتل، وتجويع، ورفعهم للعلم المصري بجوار العلم الفلسطيني، مشيدين بالجهود التي تبذلها القيادة السياسيىة، لتوصيل الدعم للفسطنيين، من مياه وسلع غذائية وأدوية.

جاء بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة، بالمسرح المدرسي، بمشاركة طلاب النور للمكفوفين بكفر الشيخ، ومدارس الأمل بمنية المرشد وبلطيم والمنشلين والزعفران،بالإضافة إلى فكرية دسوق.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بلغة الإشارة والحاصلين على المركز الأول على مستوى الجمهورية، أعقب ذلك الافتتاحية بالقرآن الكريم للطالب محمد خيري عبدالحميد، تلاها كلمة مدير إدارة التربية الخاصة، مشيدة بالجهود التي بذلت وروح التعاون بين الجميع، أعقبها أوبريت الحلم العربي، ضمت طلاب الفكرية والنور والأمل، أعقبها اللقاء مع الطالب أحمد إيهاب وفيلم تسجيلي عنه كمتحدي للشلل الدماغي، ثم توالت الفقرات التي تنافست بين بعضها البعض في تميزها مابين مشاهد تمثيلية (الممر- العصا البيضاء -أكتوبر)، أو الإشارة مثل (كنت هنا - موطني -نفس الحروف)، ثم الإبداع في الاستعراضات الغنائية(حلوة بلادي _ كوكتيل وطني)، تفاعل الحضور بشكل لافت مع ما تم تقديمه.

وقدم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر للقائمين على الحفل متوجها بحديثه إلى الطلاب من ذوي الإرادة الذين رسموا البسمة أضاؤوا العقول، وسلطوا الضوء على قضايا هامة في صورة إبداعية، فاستحقوا كل تحية وتقدير، ووزع عليهم شهادات الشكر والتقدير على منظمي الحفل والقائمين عليه.



احتفالية طلاب التربية الخاصة



اداء تمثيلي لما يحدث في غزة



الحضور من طلاب التربية الخاصة



الحضور من قيادات التعليم



جانب من الاحتفالية لطلاب التربية الخاصة



جانب من الاحتفالية



جانب من الاحتفاليةللطلاب



جانب من الاداء التمثيلي للطلاب



جانب من التعبير عن القضية الفلسطينية



رتداء الزي الفلسطيني