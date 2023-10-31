أطعمة تحميك من الآثار الجانبية لتقلبات الطقس.. اعرفها

كتبت رانيا عامر

يتعرض الأشخاص فى ظل التقلبات الجوية التى نعيشها حاليًا، إلى الهواء الملوث المتماثل فى الأتربة والغبار اللذين يسببان أضرارًا صحية للأشخاص، خاصة على الأطفال وكبار السن الذين يعانوا من الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وحساسية الصدر وأمراض القلب وغيرها، لذلك فيجب على هؤلاء فى هذه الظروف أن يتناولوا بعض الأطعمة التى تحميك من تلك المخاطر التى يمكن أن تصيب الفرد وذلك وفقًا لما نشره موقع hindustantimes

أطعمة تحميك من الآثار الجانبية لتقلبات الطقس

فيتامين أ

يوصى الأطباء بتناول المواد الغذائية التي تحتوى على "فيتامين أ" الموجود بشكل أساسي في المصادر الحيوانية مثل الحليب والكبد والبيض، بالإضافة إلى الفواكه البرتقالية والصفراء مثل الجزر والمانجو والقرع. لإدخال الكاروتينات في نظامك الغذائي وذلك من أجل مواجهة أثار التلوث.

2. فيتامينات C وE

أن انخفاض تناول فيتامين C وفيتامين E يرتبط بارتفاع معدل انتشار الربو. لذلك، من المهم إدراج الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات في نظامك الغذائي. تعتبر ثمار الحمضيات مثل البرتقال والجوافة مصادر ممتازة لفيتامين C، في حين توفر الزيوت، مثل زيت فول الصويا والخردل، إلى جانب الخضار الورقية الخضراء والمكسرات، فيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

3. فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا رئيسيا في الحصول على الكالسيوم والفوسفور، ويرتبط الحفاظ على مستويات فيتامين د الطبيعية بتحسن السيطرة على الربو لدى البالغين المصابين بالربو،لذلك يعاني العديد من الأشخاص من انخفاض مستويات فيتامين د في الأماكن المغلقة في الوقت الحاضر، لذا فإن المكملات ضرورية للحفاظ على مستويات فيتامين د للسيطرة على الربو بشكل فعال.

3.كركم

الكركمين، وهو مادة كيميائية نباتية موجودة في الكركم، له خصائص قوية مضادة للالتهابات، ومضادة للورم، ومضادة للفطريات، ومضادات الأكسدة. قد يساعد تضمين الكركمين في نظامك الغذائي في الحماية من التليف الرئوي والسرطان.

4. أحماض أوميجا 3 الدهنية

إن دمج الزيوت الغنية بالأوميجا 3 في نظامك الغذائي لا يحمي القلب فحسب، بل يساعد أيضا على حماية جسمك من التلوث. وجدير بالذكر أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​يعتبر من أكثر الأنظمة الغذائية الصحية. ويركز على الحبوب الكاملة، ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات، والوجبات المتوازنة، ويحد من الأطعمة المصنعة.