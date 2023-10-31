اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:59 م
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أبو الغيط عن قصف مخيم جباليا: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتا حيالها

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:20 م
أبو الغيط عن قصف مخيم جباليا: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتا حيالها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قصف إسرائيل لمخيم جباليا اليوم، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 250 شخصاً. 
 
وقال أبو الغيط إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيالها. 
 
ونقل المتحدث باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي عن أبو الغيط قوله إن كل يوم يمر على هذه استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف لا يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.
 
وجدد أبو الغيط الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وقال إن المجتمع الدولي مسئول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وإن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، مضيفاً أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسئولية عالمية وأممية.
 






الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

مخيم جباليا

قصف مخيم جباليا

الاحتلال الإسرائيلي

قطاع غزة

العدوان على قطاع غزة




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