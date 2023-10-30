8 قرارات للنقابات المهنية لدعم غزة.. تفاصيل

كتبت آية دعبس

تواصل النقابات المهنية المصرية ، عقد اجتماعات لمتابعة الجهود النقابية إزاء القضية الفلسطينية، والحرب على قطاع غزة، وعمليات الإبادة جماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وقد تم الاتفاق على عدة إجراءات خلال الاجتماع الثانى للنقابات، هى:

1- مخاطبة الاتحاد الأوروبي والسفارات للتنديد بجرائم العدو الصهيونى.

2- نقابة الأطباء تلقت أكثر من 2000 طبيب متطوع لعلاج مصابى أهل غزة، وتنسق النقابة مع الهلال الأحمر لتدريبهم، ليكونوا على أهبة الاستعداد للانضمام إلى الطواقم الطبية في غزة.

3- نقيب الصحفيين طرح توجيه خطابات رسمية باسم النقابات المهنية المختلفة إلى ممثل الاتحاد الأوربي وسفراء الدول الأجنبية في مصر لمطالبتهم بتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية والوقف الفوري للحرب، وكذلك للتنديد بالمجازر المتكررة لجيش الاحتلال وانتهاكه للقوانين، والمعاهدات، والمواثيق الدولية والإنسانية، واستهدافه المدنيين، والأطفال، والنساء، والشيوخ، والصحفيين، وناقلي الحقيقة، والأطقم الطبية، وأطقم الدفاع المدني، والمستشفيات، ودور العبادة من مساجد وكنائس، وكذلك أماكن التراث الحضاري والإنساني. وشدد على ضرورة قيام وفود مشتركة من النقابات المهنية بزيارة رفح وغزة، واستنكر تهديد الكيان الصهيوني للصحفيين وقطع الاتصالات والإنترنت عنهم لعزلهم عن العالم، وعدَّ ذلك جريمة حرب جديدة تحاول إخفاء الحقيقة.

4- تحديد الاحتياجات الطبية اللازمة للشعب الفلسطيني في غزة.

5- نقابة الإعلاميين خاطبت القنوات الفضائية لإنتاج أفلام وثائقية عن الحرب على غزة وتخصيص فقرات باللغات المختلفة في البرامج التليفزيونية.

6- لجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين، ستظل في حالة انعقاد دائم وبالتنسيق التام مع نقابة المحامين الفلسطينيين لرفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية ضد العدو الصهيوني.

7- تنظيم قافلة مشتركة لـ"غزة" على أن تضم وفداً من النقابات كافة.

8- أكدت نقابة المهندسين مشاركتها في القافلة بأربع شاحنات للمواد الغذائية والطبية بتكلفة 7 ملايين جنيه.