7 خطوات تحميك من الحوادث أثناء الأمطار بعد توقعات الأرصاد.. تعرف عليها

كتب: عبد الرحمن سيد

وضعت مجموعة من الوصايا لمنع وقوع الحوادث المرورية بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، ويتم التشديد على قائدى السيارات باتباع تعليمات القيادة الآمنة للحد من انزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق، وفى هذا السياق توجد نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:

1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

وتوقعت الارصاد الجوية أنه اعتبارا من الأحد 29 أكتوبر إلى الخميس 2 نوفمبر توجد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد خفيفة يومى الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من القاهرة الكبرى.