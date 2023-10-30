‫وزير الزراعة يبحث مع وزير الفلاحة التونسي سبل التعاون في التبادل التجاري

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى فى تونس، وبحثا معا آليات الإسراع فى دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس فى المجالات الزراعية المختلفة.

وخلال الاجتماع قال القصير أن لقاء اليوم ياتى استكمالا للقاء السابق مع نظيره التونسى لبحث اطر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي، والرسمي، والتعاون المستمر بين الجانبين.

بحثا الوزيران عدد من مجالات التعاون المشترك، من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتاثيرها السلبى على الزراعة وكذلك إنتاج التقاوى المتحملة للملوحة وندرة المياه وأيضا .

واستقبال مسئولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب فى مصر والاستفادة من خبرتها فى مجال انتاج التقاوى والاعلاف والامصال واللقاحات البيطرية، وكذلك التجربة المصرية فى مجال ترشيد استخدام المياه فى الزراعة، وتحديث نظم الرى للتغلب على ندرة المياه .

بحثا الوزيران أيضا تعزيز التبادل التجارى للسلع الزراعية بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين خاصة الموالح والمانجو المصرية، فضلا عن التمور وزيت الزيتون الذى تمتاز به تونس.

واتفقا الوزيران على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاقات على أرض الواقع بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.